Tworzenie i modyfikowanie relacji

Aby utworzyć powiązanie między modelami, kliknij na granicy jednego z nich, narysuj linię do granicy drugiego - i kliknij ponownie.

Pomiędzy modelami pojawi się strzałka wskazująca związek. Ponadto w każdym modelu pojawią się nowe pola - pozwolą one na odwoływanie się z jednego powiązanego modelu do drugiego.

Aby skonfigurować powiązanie, kliknij na nim lewym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj powiązanie. Otworzy się modalne okno ustawień:

Target - model docelowy , do którego idzie link i jego pole, przez które jest on powiązany z modelem źródłowym;

Typrelacji - typ relacji między modelami (patrz lista typów relacji). Aby usunąć powiązanie między modelami, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i nacisnąć przycisk Usuń.