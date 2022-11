Testowanie w AppMaster.io Developer App

Upewnij się, że zapisałeś zmiany w swojej aplikacji mobilnej i opublikowałeś projekt do planu wdrażania przed kontynuowaniem.

Pobierz ze sklepu aplikację AppMaster.io Developer App dla Androida i iOS.

2. Zaloguj się do Developer App za pomocą swojego konta AppMaster.io (tego samego, którego używasz do logowania się do AppMaster.io Studio).

3. Znajdziesz tu listę ze wszystkimi swoimi projektami oraz tymi, które zostały Ci udostępnione. Kliknij w ten, w którym wdrożona jest Twoja aplikacja mobilna.

4. Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć (jeśli stworzyłeś kilka dla tego samego projektu).

5. Przetestuj swoją aplikację (pamiętaj, że domyślny użytkownik to: [email protected] [login] appmaster [hasło]). Użyj poniższych przycisków, aby przeładować ekran (1), wyczyścić pamięć podręczną (2) lub wyjść z aplikacji (3).