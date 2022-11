Ustawienie

Aby rozpocząć pracę z modułami, otwórz sekcję Moduły w AppMaster.io Studio.

Zainstalowane moduły

Wszystkie zainstalowane moduły znajdują się w zakładce Installed. Niektóre z nich, na przykład Auth i Universal Map, są instalowane domyślnie, zaraz po utworzeniu projektu.

Caption

Podgląd modułu

Podgląd wyświetla podstawowe informacje o module: aktualną wersję (1), ikony komponentów, które dodaje do aplikacji (2) oraz link do strony z jego dokumentacją (3). Jeśli trzeba skonfigurować moduł (lub jest on skonfigurowany nieprawidłowo), w rogu pojawi się ikona ostrzeżenia (4). Aby otworzyć okno informacji i ustawień, kliknij raz na podglądzie.

Okno ustawień

Oprócz podstawowych informacji, w oknie ustawień znajduje się opis modułu (1) oraz pola jego ustawień (2). Ustawienia są różne dla każdego modułu. Jeśli współdziała on z innymi usługami i programami, najprawdopodobniej one również będą wymagały konfiguracji.

Po zakończeniu konfiguracji modułu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (3).

Instalowanie modułów

Wszystkie pozostałe moduły dostępne do instalacji znajdują się w zakładce Marketplace (1). Tutaj możesz je filtrować według kategorii (2) lub znaleźć ten, którego potrzebujesz, po jego nazwie (3).

Aby zainstalować wybrany moduł, kliknij przycisk Zainstaluj (1) i potwierdź akcję w wyskakującym oknie (2). Po zainstalowaniu zostanie on przeniesiony do zakładki Zainstalowane.

Możesz również skonfigurować moduł przed instalacją: kliknij go, w otwartym oknie wypełnij wymagane pola (1) i kliknij przycisk Zainstaluj (2).

Nie ma różnicy, kiedy skonfigurować moduł - przed instalacją (w zakładce Marketplace) czy po niej (w zakładce Installed). Użyj metody, która działa najlepiej dla Ciebie.

Usuwanie modułów

Aby odinstalować moduł, kliknij przycisk Odinstaluj na podglądzie lub w oknie ustawień (1) i potwierdź akcję w wyskakującym okienku (2).

Potencjalna utrata danych Usunięcie modułu spowoduje również usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych modelu, procesów biznesowych, punktów końcowych i komponentów interfejsu. Przed usunięciem modułu należy dokładnie sprawdzić, jakie komponenty moduł dodał i utworzyć kopię zapasową potrzebnych danych.

Porady i przydatne informacje

Zalecamy, abyś rozpoczął tworzenie swojej aplikacji od połączenia niezbędnych modułów. Gotowe modele danych, logika biznesowa, predefiniowane ustawienia, elementy interfejsu, własny kod i skrypty automatyzacji - wszystko to znacznie przyspieszy rozwój.

Oczywiście, nie jest łatwo zaplanować wszystkie funkcjonalności i wybrać niezbędne komponenty na początku projektu. Ale jeśli teraz znajdziesz na to czas, to w przyszłości potencjalnie zaoszczędzisz setki godzin.



Lista modułów jest regularnie aktualizowana: co tydzień wypuszczamy nowe i aktualizujemy te, które już istnieją, dodajemy nowe funkcje i zmieniamy poszczególne ustawienia. Niektóre moduły są zintegrowane z podstawowymi narzędziami AppMaster.io Studio. Na przykład modułu uwierzytelniania Auth nie można już wyłączyć lub usunąć, jak to było kiedyś - w końcu od niego zależy działanie wielu innych komponentów.



AppMaster.io poinformuje Cię o wydaniu nowych wersji modułów i ich kompatybilności z tymi, które już masz zainstalowane.