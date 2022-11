Wybieraczka DateTime

Ustawienia wyglądu i działania

Label (nieobowiązkowe) do wykorzystania w celu wyświetlenia etykiety komponentu.

Placeholder (nieobowiązkowe) do wykorzystania do wyświetlenia placeholder komponentu.

Name (obowiązkowo) - nazwa komponentu.

Tooltip (nie obowiązkowe) - ciąg znaków narzędziowych.

Min (obowiązkowy) - minimalna wartość timestampa [unix formatted], od której należy zacząć. Domyślnie jest ustawiona na 0.

Max (obowiązkowy) - maksymalna wartość timestampu [unix formatted], od której można rozpocząć. Domyślnie równa się momentowi utworzenia.

Step (nie obowiązkowe) - wartość kroku selekcji.

Required (obowiązkowy) - określa, czy wybór jest wymagany czy nie. Domyślnie jest ustawiona na false.

Allow clear (obowiązkowy) - umożliwia wyczyszczenie przy zaznaczeniu. Domyślnie ustawiony jest na false.

Disabled (obowiązkowy) - sprawia, że komponent jest wyłączony, jeżeli jest włączony. Jest domyślnie wyłączone.

Visible (mandatory) - sprawia, że komponent jest widoczny, jeśli jest włączony. Jest domyślnie włączony.

Wyzwalacze przepływu pracy

onChange - wywołuje się, gdy opcja rozwijana jest zmieniana.

- wywołuje się, gdy opcja rozwijana jest zmieniana. onFocus - Zostaje wywołany, gdy element Select jest skoncentrowany.

- Zostaje wywołany, gdy element Select jest skoncentrowany. onBlur - Zostaje wywołany, gdy element Wybierz jest zamazany.

- Zostaje wywołany, gdy element Wybierz jest zamazany. onCreate - Zostaje wywołany podczas tworzenia elementu.

- Zostaje wywołany podczas tworzenia elementu. onShow - jest uruchamiany, gdy element jest pokazywany.

- jest uruchamiany, gdy element jest pokazywany. onHide - Zostaje wywołany, gdy element jest ukryty.

- Zostaje wywołany, gdy element jest ukryty. onDestroy - Zostaje odpalony, gdy element jest pokazany.

- Zostaje odpalony, gdy element jest pokazany. onEnterKey - zostanie wywołany po naciśnięciu klawisza Enter.

Akcje komponentów

Pobiera właściwości komponentu.

Parametrywejściowe :

Component Id [string] - identyfikator komponentu;

Parametrywyjściowe :

Label [string] - etykieta komponentu;

Ustawia właściwości komponentu.

Parametrywejściowe :

Component Id [string] - identyfikator komponentu;

- identyfikator komponentu; Label [string] - etykieta elementu;

Aktualizuje właściwości komponentu.

Parametrywejściowe :

Component Id [string] - identyfikator komponentu;

Zatwierdza wybraną wartość znacznika czasu z komponentu DateTime Picker.

Parametrywejściowe :

Component Id [string] - identyfikator komponentu;

Parametrywyjściowe :

Success [boolean] - wynik walidacji;

- wynik walidacji; Error [string] - komunikat o błędzie;

Przykład użycia.

W niektórych przypadkach jest wymagane uzyskanie wartości timestampa(DateTimepicker Get Properties) i jej konwersja do formatu łańcuchowego. W tym celu należy zastosować blok Date & Time to String.

Przeciągnij DateTimepicker Get Properties i upuść go na płótno. Component ID musi być określony, aby uzyskać wartość z DateTime Picker element

Date & Time to String blok musi być użyty do konwersji wartości timestamp na ciąg znaków. Połącz ze sobą pola wartości.