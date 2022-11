Quickstart

Czy uważasz, że AppMaster Studio jest odpowiednim dopasowaniem dla Ciebie i Twoich potrzeb? 🤲Przejdźmy przez kilka wskazówek, aby rozpocząć onboarding.

Załóż konto i zacznij odkrywać AppMaster Studio

Nie ma nic prostszego niż rozpoczęcie pracy z AppMaster. Aby rozpocząć eksplorację.

Utwórz nowe konto w AppMaster Studio lub zaloguj się za pomocą social. Utwórz nowy pusty projekt za pomocą kreatora lub wybierz dowolny projekt z istniejących szablonów. Po utworzeniu projektu, poczekaj aż pierwsza publikacja Twojego nowego projektu zostanie zakończona i zacznij eksplorację!

✅Gratulacje! Stworzyłeś swój pierwszy projekt!

Zostałeś zaproszony do udziału w projekcie?

Jeśli dostałeś link zaprasz ający 🔗 do dołączenia do czyjegoś projektu, możesz rozpocząć współpracę z zespołem, do którego właśnie zostałeś zaproszony.

Podążaj za linkiem z maila z zaproszeniem. Stwórz nowe konto w AppMaster Studio lub zaloguj się za pomocą Social. Otwórz wspólny projekt i możesz teraz współpracować z zespołem!

Przegląd projektu

Jak tylko rozpoczniesz nowy projekt lub dołączysz do istniejącego, zacznij zapoznawać się z AppMaster Studio.

Weź udział w kursie AppMaster.io 101 Tutorial

Kurs jest przeznaczony dla początkujących programistów no-code. Analizuje główne funkcje platformy na przykładzie tworzenia małej aplikacji.

Kurs jest w języku angielskim, są napisy EN i RU.

Dołącz do społeczności AppMaster.io

Tutaj możesz komunikować się bezpośrednio z naszymi deweloperami i innymi no-codersami.