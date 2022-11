Projektant aplikacji internetowych

Web Application Designer to komponent AppMaster.io asygnowany do tworzenia paneli administracyjnych i jednostronicowych aplikacji internetowych (SPA). Główną ideą Web Application Designer jest umożliwienie Ci precyzyjnego zaprojektowania panelu administracyjnego lub interfejsu skierowanego do klienta, portalu klienta i innych.

W momencie, gdy dodajesz nowe modele danych i zapisujesz schemat, AppMaster.io automatycznie tworzy dla Ciebie powiązane strony Web Application Pages, aby zminimalizować dodatkowe wysiłki. Każda Web Application to jednostronicowa aplikacja VueJS, generowana przez platformę AppMaster.io i publikowana wraz z binarnym backendem.

Typowa Web Application składa się z kilku części i mnóstwa komponentów. Możesz przeciągać nowe komponenty z górnego panelu do wyznaczonych stref wewnątrz płótna aplikacji. Możesz również sortować istniejące komponenty wewnątrz strony aplikacji, zmieniać ich zagnieżdżenie itp.

Na ekranie znajduje się kilka sekcji, w których można umieszczać komponenty. Lewa sekcja zatytułowana Menu główne (pomarańczowa) jest przeznaczona do umieszczania nowych stron, które będą tworzyły główne menu nawigacyjne Twojej aplikacji. W tej sekcji nie można umieszczać żadnych innych komponentów poza stronami. Lewa sekcja zrzutu zatytułowana App components (zielona) jest przeznaczona do umieszczania stron, które nie będą widoczne dla użytkowników, ale nadal będą dostępne dla nawigacji i modali. Żadne inne komponenty poza stronami i modalami nie mogą być upuszczane do tej sekcji. Górna i dolna sekcja są przeznaczone dla nagłówka i stopki i są widoczne niezależnie od aktualnie wybranej strony. Dobrą praktyką jest umieszczanie komponentów wewnątrz tych sekcji, aby były one widoczne dla użytkowników. Środkowa sek cja płótna jest reprezentowana przez zawartość strony i komponenty strony. Należy ona do aktualnie wybranej strony z menu głównego. Aby zobaczyć zawartość strony, należy wybrać odpowiednią pozycję menu. Sekcjakomponentów strony jest przeznaczona wyłącznie do umieszczania komponentów modalnych. Sekcja App configuration pozwala na konfigurację parametrów autoryzacji/rejestracji, tworzenie logiki biznesowej, zmiennych globalnych oraz ustawianie wyzwalaczy na zdarzeniach aplikacji. Zestaw komponentów, które możesz wykorzystać do zaprojektowania swojego interfejsu internetowego.

Po umieszczeniu wszystkich wymaganych komponentów na płótnie - naciśnij przycisk Save aby zapisać schemat Web Application.