Odczyt pliku CSV

Blok Read CSV file przyjmuje jako źródło dowolny plik zgodny z CSV i odczytuje go wiersz po wierszu. Posiada złącze wyjściowe Each row stream, które kieruje przepływem poleceń po odczytaniu każdego wiersza. Użyj zmiennej wyjściowej "Row Columns", aby uzyskać tablicę kolumn do dalszego przetwarzania.

Strona Read CSV file jest podobny w funkcjonalności do bloku For each loop blok: oba iterują po elementach tablicy, ale blok Read CSV file odczytuje wiersze. Gdy wszystkie wiersze zostaną odczytane, strumień poleceń zostanie wysłany do złącza Completed stream.

Na podobnej zasadzie działają bloki do przetwarzania plików Excela: Read XLSX file i Read XLS file.

Wskazówka: połącz ten blok z blokiem For Each, aby iterować po każdej kolumnie w wierszu, a następnie użyj bloku Switch, aby przetwarzać wartości kolumn na podstawie numeru kolumny lub jej nazwy (więcej na ten temat w filmie powyżej).

Flow Connections

[Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.

- rozpoczyna wykonywanie bloku. [Output] Each row - aktywuje się raz dla każdego wiersza w pliku.

- aktywuje się raz dla każdego wiersza w pliku. [Output] Completed - aktywuje się, gdy wszystkie wiersze w pliku zostały poddane iteracji.

Dane Połączenia