Model danych Sesja użytkownika

Model danych User Session jest automatycznie dodawany przez moduł Auth podczas tworzenia nowego projektu. Na nim tworzone są sesje dla kont użytkowników.

Nie można usunąć ani zmienić nazwy samego modelu User Session ani dodanych do niego domyślnych pól - są one wymagane do prawidłowego działania innych funkcji Appmaster Studio. Możesz jednak użyć ich do zbudowania logiki biznesowej i interfejsu, a także dodać nowe pola do User Session.

Lista pól domyślnych

Pole Typ danych Opis ID integer Unikalny identyfikator obiektu. CreatedAt datetime Kiedy obiekt został utworzony. UpdatedAt datetime Kiedy obiekt był ostatnio aktualizowany. DeletedAt datetime Kiedy obiekt został usunięty. Wygaśnięcie_at datetime Czas, w którym token traci ważność Token string Token autoryzacyjny użytkownika Aktywny boolean Prawda jeśli token jest aktywny Użytkownik model Połączenie z modelem użytkownika

Bloki procesów biznesowych: Funkcje modelu - Sesja użytkownika

Make User Session

Expand User Session

DB: Search User Session

DB: Create User Session

DB: Update User Session

DB: Delete User Session

DB: GetOne User Session

DB: Patch User Session

DB: Soft Delete User Session

DB: Bulk Delete User Session