Własny SMTP

Moduł Custom SMTP dostarcza pakiet ustawień do wysyłania e-maili z dowolnego zewnętrznego serwera SMTP.

Jeśli masz skrzynkę pocztową na jednej z usług pocztowych (na przykład Google, Hotmail, Mail itp.), to parametry SMTP znajdziesz w dokumentacji pomocy lub żądając przez wyszukiwarkę "SMTP settings for (service name)". Jeśli masz pocztę na niestandardowej domenie, to w ustawieniach lub pomocy technicznej usługodawcy.

Domyślnie ustawienia dla modułu "Custom SMTP" zawierają ustawienia dla Gmaila.

Procesy biznesowe

Custom SMTP: Send an email

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis Adres serwera smtp.gmail.com Adres serwera. Port serwera SMTP 587 Port dla połączenia. Użyj TLS Tak Czy używać połączenia TLS. Login serwera SMTP Brak Login konta, przez które będą wysyłane listy. Hasło do serwera SMTP Brak Hasło konta, przez które będą wysyłane listy.

Gmail API

Moduł udostępnia narzędzia do integracji z Gmail API.

Modele danych

System data models

Gmail Label

Gmail Message

Gmail Draft

Gmail Message Payload

Gmail Header-Gmail Body

Procesy biznesowe

Gmail: Get message

Gmail: Send message

Gmail: Delete message

Gmail: Get all message

Gmail: all draft

Gmail: Get draft

Gmail: Delete draft

Gmail: Create new draft

Gmail: Delete label from message

Gmail: Add label to message

Gmail: Get all labels

Gmail: Get label

Gmail: Delete label

Gmail: Create new label

Gmail: Reply to message

Ustawienia

Parametr Wstępnie ustawiony Opis Plik z danymi uwierzytelniającymi - Ścieżka do pliku credentials.json udostępnionego przez Google Cloud Platform.

Email (Klient SMTP)

Moduł Email dostarcza procesy biznesowe do wysyłania wiadomości e-mail za pomocą dowolnego zewnętrznego serwera SMTP.

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis SMTP server hostname Brak

SMTP server port 587

Use TLS Tak

SMTP Server Login Brak

SMTP Server Password Brak



Procesy biznesowe