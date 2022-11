Każdy plan wdrożeniowy ma swoje własne dzienniki. Aby uzyskać do nich dostęp, należy przejść do zakładki "Stats & Logs" na pasku bocznym (1), wybrać plan wdrożeniowy (2) i przejść do zakładki "Application Logs" (3).

System automatycznie wyprowadza pewne zdarzenia do dzienników, ale można również zapisywać do dzienników ręcznie za pomocą bloku Write to Log z poziomu procesu biznesowego.