Czym są modele danych

Modele danych to opisy informacji, które dodasz do swojej aplikacji. Można je porównać do kształtów lub rysunków: określają, jak będą wyglądać Twoje dane, z czym będą powiązane inne dane, jak będą przechowywane i przetwarzane.

Jak to działa

Tworząc modele danych i ustawiając relacje między nimi, projektujesz bazę danych swojej aplikacji. Następnie, używając innych narzędzi AppMaster Studio, dodajesz do swojej aplikacji funkcje, które pozwalają wypełnić te bazy danych informacjami.

AppMaster.io używa klasycznych relacyjnych baz danych w pełni kompatybilnych z PostgreSQL.

Jak tworzyć modele danych

Projekt danych służy do pracy z modelami danych w AppMaster Studio. Tam zaprojektujesz swoją bazę danych w taki sam sposób jak zwykli programiści, tylko przy użyciu wizualnych narzędzi programistycznych.

Automatyczne generowanie modeli danych

Nasza platforma no-code może również automatycznie tworzyć modele danych. Przeczytaj więcej dzięki poniższemu linkowi.

Wideo