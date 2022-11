Utwórz Apple Bundle ID

1. Wejdź do sekcji "Certificates, Identifiers & Profiles" na swoim koncie Apple Developer: https://developer.apple.com/account/resources/certificates/list.

2. Przejdź do strony "Identyfikatory" (znajdującej się w lewym pasku bocznym): https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list.

3. Kliknij niebieski przycisk plus, aby dodać nowy Identyfikator.

4. Wybierz "App IDs" i kliknij "Continue" w prawym górnym rogu.

5. Wybierz "App" i kliknij "Kontynuuj" w prawym górnym rogu.

6. Wprowadź opis App ID (jest to tylko do celów wewnętrznych, nie stanie się publiczny) (1), wybierz "Explicit" w sekcji Bundle ID i wprowadź identyfikator (pamiętaj, że zalecany format to com.companyname.appname) (2).

7. Wybierz Capabilities i App Services, których będzie wymagała Twoja aplikacja w sekcji poniżej, kliknij "Continue" w prawym górnym rogu.



8. Wejdź do sekcji "App" w App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com/apps.



9. Kliknij niebieski przycisk plusa, aby utworzyć nową aplikację, wybierz "New App".

10. Wybierz "iOS" jako platformę (1), nadaj swojej aplikacji nazwę (będzie to nazwa publiczna wyświetlana w App Store) (2), wybierz podstawowy język aplikacji (3), wybierz Bundle ID, który utworzyłeś w poprzednim kroku (4), ustaw SKU (unikalny identyfikator dla Twojej aplikacji, może być taki sam jak Bundle ID) (5) i wybierz, którzy użytkownicy z Twojego konta Apple Developer będą mogli ją zobaczyć w App Store Connect (6).