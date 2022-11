Om een widget op het huidige scherm te plaatsen sleept u deze vanuit het linkerpaneel naar de gewenste plaats op het scherm. Klik op het element om het te selecteren. Nadat een element is geselecteerd worden de instellingen ervan weergegeven in het rechterpaneel. Alle wijzigingen in het voorbeeld van het element worden onmiddellijk toegepast, terwijl u het Mobile Application Scheme nog moet opslaan om in de volgende publicatie te worden opgenomen.