Om met modules te gaan werken, opent u de sectie Modules in de AppMaster.io Studio.

Geïnstalleerde modules

Alle geïnstalleerde modules staan op het tabblad Geïnstalleerd. Sommige, bijvoorbeeld Auth en Universal Map, worden standaard geïnstalleerd, direct na het aanmaken van het project.

Onderschrift

Module Voorbeeld

Het voorbeeld toont basisinformatie over de module: de huidige versie (1), de pictogrammen van de componenten die de module aan de toepassing toevoegt (2) en een link naar de documentatiepagina (3). Als u de module moet configureren (of als deze verkeerd is geconfigureerd), verschijnt er een waarschuwingspictogram (4) in de hoek. Om het informatie- en instellingenvenster te openen, klikt u eenmaal op het voorbeeld.

Venster Instellingen

Naast basisinformatie bevat het instellingenvenster een beschrijving van de module (1) en zijn instellingsvelden (2). De instellingen zijn voor elke module verschillend. Als de module samenwerkt met andere diensten en programma's, moeten deze waarschijnlijk ook worden geconfigureerd.

Wanneer u klaar bent met het configureren van de module, klikt u op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan (3).

Modules installeren

Alle andere modules die beschikbaar zijn voor installatie staan op het tabblad Marktplaats (1). Hier kunt u ze filteren op categorie (2) of de module vinden die u nodig hebt op zijn naam (3).

Om de geselecteerde module te installeren, klikt u op de knop Installeren (1) en bevestigt u de actie in het pop-up venster (2). Eenmaal geïnstalleerd, gaat de module naar het tabblad Geïnstalleerd.

U kunt de module ook vóór de installatie configureren: klik erop, vul in het geopende venster de vereiste velden in (1) en klik op Installeren (2).

Het maakt geen verschil wanneer u de module configureert - vóór de installatie (in het tabblad Marktplaats) of erna (in het tabblad Geïnstalleerd). Gebruik de methode die voor u het beste werkt.

Modules verwijderen

Om een module te verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen in de preview of in het instellingenvenster (1) en bevestigt u de actie in de pop-up (2).

Potentieel gegevensverlies Het verwijderen van een module verwijdert ook alle modelgegevens, bedrijfsprocessen, eindpunten en interfacecomponenten die ermee verbonden zijn. Controleer voordat u een module verwijdert zorgvuldig welke componenten de module heeft toegevoegd en maak een reservekopie van de gegevens die u nodig hebt.

Tips en nuttige informatie

Wij raden u aan te beginnen met het maken van uw toepassing door de nodige modules aan te sluiten. Kant-en-klare datamodellen, bedrijfslogica, vooraf gedefinieerde instellingen, interface-elementen, aangepaste code en automatiseringsscripts - dit alles zal de ontwikkeling aanzienlijk versnellen.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om aan het begin van het project alle functionaliteit te plannen en de nodige componenten te selecteren. Maar als u daar nu de tijd voor vindt, bespaart u in de toekomst mogelijk honderden uren.



De lijst van modules wordt regelmatig bijgewerkt: elke week brengen we nieuwe modules uit en werken we de reeds bestaande modules bij, voegen we nieuwe functies toe en wijzigen we individuele instellingen. Sommige modules zijn geïntegreerd in de basistools van AppMaster.io Studio. De Auth-authenticatiemodule kan bijvoorbeeld niet meer worden uitgeschakeld of verwijderd, zoals vroeger - de werking van veel andere componenten is er immers van afhankelijk.



AppMaster.io informeert u over de release van nieuwe versies van modules en hun compatibiliteit met de modules die u al hebt geïnstalleerd.