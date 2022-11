Look en feel instellingen

Label (niet verplicht) te gebruiken om het label van de component te tonen.

Default value (niet verplicht) standaard tekst die moet worden ingevuld wanneer de component wordt aangemaakt.

Placeholder (niet verplicht) te gebruiken om de plaatshouder van de component te tonen.

Name (verplicht) - naam van de component.

Tooltip (niet verplicht) - tooltip van de component.

Step (niet verplicht) - waarde van de selectie stap.

Required (verplicht) - markeert of de selectie vereist is of niet. Is standaard ingesteld op false.

Disabled (verplicht) - maakt de component uitgeschakeld indien ingeschakeld. Is standaard uitgeschakeld.

Visible (verplicht) - maakt de component zichtbaar indien ingeschakeld. Is standaard ingeschakeld.

Workflow triggers

onChange - Vuurt wanneer de dropdown optie wordt gewijzigd.

Component Acties:

Richtext Get Properties

Krijgt de eigenschappen van de component.

Invoerparameters :

Component Id [string] - identifier van de component;

Uitvoer parameters:

Label [string] - label van de component;

Richtext Set Properties

Stelt de eigenschappen van de component in.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

Werkt de eigenschappen van de component bij.

Component Id [string] - identifier van de component;

Gebruiksvoorbeeld

Om de tekstwaarde bij te werken in de Richtext editor - html opgemaakte tekst moet worden verstrekt als een van de invoereigenschappen van de component. To HTML Hiervoor moet block worden gebruikt.

Invoerwaarde kan worden ingesteld op de Richtext editor component wanneer deze wordt gespecificeerd en omgezet in HTML.