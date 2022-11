Ontwerper van webtoepassingen

Web Application Designer is een component van AppMaster.io, bedoeld om admin panels en single-page webapplicaties (SPA) te maken. Het belangrijkste idee achter de Web Application Designer is om u nauwkeurig een admin panel of een klantgerichte interface, klantportaal en meer te laten ontwerpen.

Op het moment dat u nieuwe datamodellen toevoegt en schema's opslaat, creëert AppMaster.io automatisch gerelateerde Web Application Pages voor u om extra inspanningen te minimaliseren. Elke Web Application is een VueJS single-page applicatie, gegenereerd door het AppMaster.io platform en gepubliceerd samen met de backend binary.

Een typische Web Application bestaat uit verschillende onderdelen en veel componenten. U kunt nieuwe componenten uit het bovenste paneel slepen naar aangewezen zones binnen het canvas van de applicatie. Ook kunt u bestaande componenten binnen de pagina van de Web Application sorteren, de nesting van componenten wijzigen, enz.

Er zijn verschillende secties op het canvas waar de componenten kunnen worden geplaatst. De linker drop sectie met de titel Hoofdmenu (oranje) is bedoeld om nieuwe pagina's te plaatsen, die het hoofdnavigatiemenu van uw webapplicatie zullen vormen. In deze dropsectie kunnen geen andere componenten worden geplaatst dan pagina's. Linker drop sectie getiteld App components (groen) is ontworpen om pagina's te plaatsen die niet zichtbaar zijn voor gebruikers, maar wel beschikbaar zijn voor navigatie en modal handlers. Geen andere componenten dan pagina's en modals kunnen in deze dropsectie worden geplaatst. De bovenste en onderste secties zijn voor de kop- en voettekst en zijn zichtbaar ongeacht de huidig geselecteerde pagina. Een goede gewoonte is om componenten in deze secties te plaatsen om ze zichtbaar te maken voor gebruikers. Het middelste deel van het canvas wordt vertegenwoordigd door pagina-inhoud en pagina-onderdelen. Het hoort bij de huidig geselecteerde pagina uit het hoofdmenu. Het betreffende menu-item moet worden geselecteerd om de pagina-inhoud te zien. Depagina component sectie is alleen bedoeld voor het plaatsen van modale componenten. App configuratie sectie maakt het mogelijk om autorisatie/registratie parameters te configureren, maakt business logica, globale variabelen en zet triggers op gebeurtenissen van de app. Set componenten die u kunt gebruiken om uw webinterface te ontwerpen.

Zodra alle vereiste componenten op het canvas zijn geplaatst - druk op de Bewaar knop om het Web Applicatie schema op te slaan.