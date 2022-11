Ontwerper mobiele toepassingen

AppMaster.io heeft een speciale ontwerper om mobiele applicaties te creëren, publiceren en onderhouden. AppMaster.io gebruikt een geavanceerde real-time engine om UI en gegevens aan uw mobiele applicaties te leveren. Over het algemeen hoeft u een mobiele applicatie slechts eenmaal te publiceren in de Apple AppStore of Google Play Market. Alle nieuwe wijzigingen worden onmiddellijk geleverd dankzij de aard van het AppMaster Cloud Apps platform, zodat u uw applicatie niet opnieuw in de stores hoeft te publiceren. Er zijn nogal wat gevallen waarin u bijgewerkte applicaties moet publiceren in de AppStore en Play Market: wanneer een nieuwe versie van ons platform wordt uitgebracht of wanneer u een aantal aangepaste machtigingen moet toevoegen/verwijderen in uw app.

Mobile Apps Designer is nauw geïntegreerd met andere onderdelen van het platform en gebruikt dezelfde datamodellen, bedrijfsprocessen, eindpunten en modules als Web Applications.