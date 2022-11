Maak Datum/Tijd/Datum & Tijdspanne

Tip: sommige gegevensingangen kunnen zonder waarde worden gelaten; in dat geval worden ze op hun standaardwaarde ingesteld. Als bijvoorbeeld voor de gegevensinvoer milliseconden in make time geen waarde wordt opgegeven, worden de milliseconden in het resultaat op 0 gezet.

Blok Waarden Date Jaar, maand, dag Time Uren, Minuten, Seconden, Milliseconden Date & Time Jaar, Maand, Dag, Uren, Minuten, Seconden, Milliseconden Time Span Dagen, uren, minuten, seconden, milliseconden

Stroomverbindingen

[Input] In - start de uitvoering van het blok.

- start de uitvoering van het blok. [Output] Out - activeert als het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevensverbindingen