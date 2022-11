CSV-bestand lezen

Het blok Read CSV file blok neemt een CSV-compatibel bestand als bron en leest het regel voor regel. Heeft een Elke rij stroom output connector die de stroom van commando's stuurt nadat elke rij is gelezen. Gebruik de "Row Columns" uitgangsvariabele om een array van kolommen te krijgen voor verdere verwerking.

De Read CSV file is qua functionaliteit vergelijkbaar met het For each loop blok: beide itereren over de array-elementen, maar de Read CSV file leest regels. Wanneer alle regels zijn gelezen, wordt de opdrachtstroom naar de Completed stream connector gestuurd.

De blokken voor de verwerking van Excel-bestanden werken volgens een soortgelijk principe: Lees XLSX bestand en Lees XLS bestand.

Tip: combineer dit blok met een For Each-blok om elke kolom in een rij te doorlopen, en gebruik dan een Switch-blok om de kolomwaarden te verwerken op basis van het kolomnummer of de kolomnaam (zie de video hierboven voor meer informatie).

Stroomverbindingen

[Input] In - start de uitvoering van het blok.

- start de uitvoering van het blok. [Output] Each row - activeert eenmaal voor elke rij in het bestand.

- activeert eenmaal voor elke rij in het bestand. [Output] Completed - activeert wanneer alle rijen in het bestand zijn geïtereerd.

Gegevensverbindingen