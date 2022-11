Lay-out van de gebruikersinterface

U kunt het visuele gedeelte volledig ontwerpen in de editor, de aanpassingen en veranderingen doen zoals u wilt op elk moment. Zelfs nadat u de app hebt gepubliceerd en gebruikers hem gaan gebruiken, kunt u het uiterlijk en de lay-out van de pagina's volledig wijzigen zonder het risico te lopen gegevens te verliezen!

Daarom is het niet zo belangrijk in welke vorm u het project presenteert voordat u overschakelt naar de editor. Het kan een prototype zijn in Figma of een afbeelding in Photoshop, een tekening in Paint of een schets uit de vrije hand, of zelfs een schema in een Excel-spreadsheet. Het belangrijkste is dat je een duidelijk idee hebt van hoe het moet werken.

Maar er zijn een paar belangrijke punten om rekening mee te houden:

Beslis welke app je nodig hebt: web of mobiel

U kunt twee versies van de applicatie maken die onderling verbonden zullen zijn - sommige van uw gebruikers zullen vanaf mobiele apparaten werken, andere vanaf pc's, terwijl de gegevens gedeeld zullen worden. Hoewel het ontwerp verschillend zal zijn.

Verschillende editors zijn gewend om mobiele en webapplicaties te bouwen, het is belangrijk om in grote lijnen de bijzonderheden van hun werk te begrijpen voordat je begint.



Definieer gebruikersgroepen

Verdeel de gebruikers in groepen afhankelijk van de functies die voor hen beschikbaar zijn en analyseer hoe verschillend ze zijn.

Het gaat niet alleen om de verdeling in gebruikers en beheerders. Als uw toepassing wordt gebruikt door klanten met verschillende toegangsniveaus of werknemers van verschillende afdelingen, kunt u afzonderlijke elementen en zelfs hele pagina's verbergen of weergeven, afhankelijk van welke functies en gegevens beschikbaar zijn voor een bepaalde gebruiker.

U hebt illustratieve voorbeelden nodig

Zoek zoveel mogelijk apps die zoveel mogelijk op de jouwe lijken. Misschien kunt u een van hen gebruiken als basis door de functies toe te voegen die u wilt, of misschien wilt u de functionaliteit van verschillende applicaties combineren tot één. Maak een shortlist met een beschrijving van de voor- en nadelen - dat zal niet alleen nuttig zijn bij het opstellen van een lay-out, maar ook bij het contacteren van technische ondersteuning voor advies, het zoeken naar uitvoerders en investeerders voor een project, en gewoon voor het genereren van nieuwe ideeën.



Beschrijf de pagina's in detail

U moet duidelijk begrijpen welke pagina's in uw toepassing komen en welke informatie op elk daarvan moet worden weergegeven.

Gewoonlijk omvat de aanvraag:



Startpagina: Alle gebruikers komen op deze pagina, of ze nu geregistreerd zijn of niet.

Admin Portaal: Hier worden instellingen en accounts beheerd.

Aparte pagina's voor gebruikers met verschillende toegangsniveaus.

Pop-up pagina's verschijnen wanneer bepaalde acties worden uitgevoerd.

Vergeet niet de serviceberichten voor gebruikers en aparte vensters met bevestiging van acties (bijvoorbeeld toestemming voor het verzenden van gegevens).



Vergeet de gegevensuitwisseling niet

Denk na over waar uw applicatie gegevens vandaan zal halen en waarheen ze zal sturen. Komt alle informatie van gebruikers? Welke processen kunnen worden geautomatiseerd?

Sommige gegevens kunnen worden overgenomen van sites of gedownload uit boekhoudprogramma's. Om het inloggen op uw applicatie te vereenvoudigen, gebruikt u de autorisatie van grote diensten, zoals Google of Facebook. Dit vereist aparte interface-elementen, bijvoorbeeld knoppen "Gegevens uploaden" of "Inloggen met Facebook".



Als het moeilijk is om alles in één keer te overdenken, maak dan een lay-out met een minimale set noodzakelijke functies en schrijf apart je gedachten over wat je in de toekomst zou willen toevoegen. Als u moeilijkheden ondervindt - schrijf dan naar het telegramkanaal van onze technische ondersteuning, wij helpen u graag!