In deze video laten we zien hoe u CSV- en Excel-bestanden (XLS/XLSX) kunt importeren in uw project in AppMaster.io. We bouwen twee bedrijfsprocessen, een voor bestanden waarvan de kolomvolgorde niet verandert, en een andere voor dynamische kolomverwerking. We zullen ook endpoints en een formulier aanmaken in onze web-app om deze BP's te testen.