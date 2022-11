Globale variabelen worden in de hele applicatie gebruikt. Ze worden vooraf gedeclareerd en zijn beschikbaar in elk bedrijfsproces. Dit is het belangrijkste verschil met lokale variabelen, die alleen beschikbaar zijn in het bedrijfsproces waarin ze zijn gedeclareerd.

Waarom hebben we globale variabelen nodig?

Een alternatief voor het gebruik van globale variabelen is het opslaan van records in de database. In dit geval zou echter elk verzoek aan het record resulteren in een extra verzoek aan de database. Voor kleine toepassingen is dit misschien niet zo belangrijk, maar als uw database groeit, kan het gebruik van globale variabelen helpen de belasting te verminderen.

Onthoud dat de waarde van een globale variabele niet wordt opgeslagen in de database. Hij neemt de standaardwaarde aan telkens wanneer de toepassing opnieuw wordt opgestart.

Globale variabelen maken

U kunt globale variabelen beheren in de sectie Bedrijfslogica. U ziet een apart tabblad met de naam Globale variabelen.

Hier kunt u nieuwe globale variabelen aanmaken en bestaande kopiëren, wijzigen en verwijderen.





Eigenschappen van globale variabelen

Type - kan elk type zijn, inclusief arrays, modellen en modelarrays.

Naam - de naam van de variabele.

Beschrijving - de beschrijving van de variabele.

Alleen-lezen - specificeert dat de variabele alleen-lezen is.

Standaardwaarde - de mogelijkheid om een standaard (initiële) waarde in te stellen.

Globale variabelen gebruiken

Na het aanmaken van een globale variabele verschijnt een nieuwe sectie in de lijst met beschikbare bedrijfsprocesblokken. Daar kunt u alle globale variabelen van uw toepassing vinden en ze op dezelfde manier gebruiken als lokale variabelen om logica voor het bedrijfsproces te creëren.