Enum-blokken kunnen variabelen van het opgesomde type opslaan die in het hele bedrijfsproces worden gebruikt. U kunt een waarde voor de variabele instellen met een Set Variable-blok of met een standaardwaarde. Vervolgens kunt u deze variabele overal in het bedrijfsproces als invoer koppelen. Variabelen kunnen worden ingesteld als een enkele waarde of als een array.