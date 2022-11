Een mobiele app publiceren

Wanneer u wijzigingen aan uw mobiele app opslaat (1) en uw project publiceert in een implementatieplan (2), wordt deze onmiddellijk beschikbaar om te testen in de AppMaster.io Developer App voor Android & iOS.





Als u uw app wilt publiceren op Google Play of App Store, moet u eerst een ontwikkelaarsaccount aanmaken op het respectievelijke platform. Zodra dat is gebeurd, kunt u het APK/AAB-bestand downloaden voor de Android-versie, of uw app vrijgeven aan TestFlight voor bètatests op iOS.

Mobiele apps worden gebouwd op een native framework ontwikkeld door AppMaster.io waarmee u direct en meerdere keren per dag updates voor uw mobiele app kunt leveren. Elke keer dat u een nieuwe versie van uw project publiceert, zal de mobiele app automatisch worden bijgewerkt voor al uw gebruikers, ze hoeven de nieuwe versie niet te downloaden uit de winkel. Lees hieronder gedetailleerde instructies voor het testen en publiceren van je app: