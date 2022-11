Een mobiele app maken

Om een mobiele applicatie te maken gaat u naar de pagina Mobiele Apps en klikt u op de knop "Nieuwe applicatie". In het geopende modale venster typt u de naam van uw applicatie (verplicht) en een beschrijving (optioneel). De naam van de applicatie wordt gebruikt als titel van uw app.

Titel, beschrijving en icoon Wijzigingen in de titel, beschrijving en pictogrammen van de app moeten opnieuw worden gepubliceerd in de AppStore of Play Market. Zorg ervoor dat u uw app de juiste naam geeft voordat u deze publiceert.

In het formulier voor het maken van de app kunt u een aangepast kleurenschema voor uw app, pictogram en enkele instellingen kiezen. In de huidige versie kunt u alleen een algemeen type applicatie maken: De door u gemaakte UI wordt automatisch aangepast voor elk platform. In toekomstige versies zul je voor elk mobiel platform aparte apps kunnen maken.