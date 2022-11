Datumkiezer

Look en feel instellingen

Label (niet verplicht) te gebruiken om het label van de component te tonen.

Placeholder (niet verplicht) om de plaatshouder van de component te tonen.

Name (verplicht) - naam van de component.

Tooltip (niet verplicht) - tooltip string.

Min (verplicht) - minimale timestamp waarde [unix formatted] om van uit te gaan. Is standaard ingesteld op 0.

Max (verplicht) - maximale tijdstempelwaarde [unix formatted] die kan worden geselecteerd. Standaard gelijk aan het moment van creatie.

Step (niet verplicht) - selectiestapwaarde.

Required (verplicht) - markeert of de selectie vereist is of niet. Staat standaard op false.

Allow clear (verplicht) - maakt wissen bij selectie mogelijk. Is standaard ingesteld op vals.

Disabled (verplicht) - maakt de component uitgeschakeld indien ingeschakeld. Is standaard uitgeschakeld.

Visible (verplicht) - maakt de component zichtbaar indien ingeschakeld. Wordt standaard ingeschakeld.

Workflow triggers

onChange - gaat af wanneer de dropdown optie wordt gewijzigd.

Component Acties

Krijgt de eigenschappen van de component.

Invoerparameters :

Component Id [string] - Identificatie van de component;

Uitvoerparameters :

Label [string] - label van de component;

- label van de component; Placeholder [string] - de plaatshouder van de component;

- de plaatshouder van de component; Allow Clear [boolean] - maakt het mogelijk de selectie te wissen indien waar;

- maakt het mogelijk de selectie te wissen indien waar; Disable [boolean] - schakelt component uit indien waar;

- schakelt component uit indien waar; Tooltip [string] - tooltip string;

- tooltip string; Required [boolean] - toont verplichte markering indien waar;

- toont verplichte markering indien waar; Debounce (ms) [integer] - vertraging om de waarde te valideren;

- vertraging om de waarde te valideren; Min [datetime] - minimale tijdstempelwaarde [unix formatted] om mee te beginnen;

- minimale tijdstempelwaarde om mee te beginnen; Max [datetime] - maximale tijdstempelwaarde [unix formatted] die kan worden geselecteerd;

- maximale tijdstempelwaarde die kan worden geselecteerd; Value [datetime] - geselecteerde tijdstempelwaarde [unix formatted] ;

- geselecteerde tijdstempelwaarde ; Validate Icon [boolean] - pictogram dat moet worden getoond wanneer de waarde wordt gevalideerd;

- pictogram dat moet worden getoond wanneer de waarde wordt gevalideerd; Validate Status [Status type] - status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Message [string] - bericht dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

Stelt de eigenschappen van de component in.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

- identifier van de component; Label [string] - label van de component;

- label van de component; Placeholder [string] - plaatshouder van de component;

- plaatshouder van de component; Allow Clear [boolean] - staat het wissen van de selectie toe indien waar;

- staat het wissen van de selectie toe indien waar; Disable [boolean] - schakelt component uit indien waar;

- schakelt component uit indien waar; Tooltip [string] - tooltip string;

- tooltip string; Required [boolean] - toont verplichte markering indien waar;

- toont verplichte markering indien waar; Debounce (ms) [integer] - vertraging om de waarde te valideren;

- vertraging om de waarde te valideren; Min [datetime] - minimale tijdstempelwaarde [unix formatted] om mee te beginnen;

- minimale tijdstempelwaarde om mee te beginnen; Max [datetime] - maximale tijdstempelwaarde [unix formatted] die kan worden geselecteerd;

- maximale tijdstempelwaarde die kan worden geselecteerd; Value [datetime] - geselecteerde tijdstempelwaarde [unix formatted] ;

- geselecteerde tijdstempelwaarde ; Validate Icon [boolean] - pictogram dat moet worden getoond wanneer de waarde wordt gevalideerd;

- pictogram dat moet worden getoond wanneer de waarde wordt gevalideerd; Validate Status [Status type] - status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Message [string] - bericht dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

Werkt de eigenschappen van de component bij.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

- identifier van de component; Label [string] - label van de component;

- label van de component; Placeholder [string] - plaatshouder van de component;

- plaatshouder van de component; Allow Clear [boolean] - staat het wissen van de selectie toe indien waar;

- staat het wissen van de selectie toe indien waar; Disable [boolean] - schakelt component uit indien waar;

- schakelt component uit indien waar; Tooltip [string] - tooltip string;

- tooltip string; Required [boolean] - toont verplichte markering indien waar;

- toont verplichte markering indien waar; Debounce (ms) [integer] - vertraging om de waarde te valideren;

- vertraging om de waarde te valideren; Min [datetime] - minimale tijdstempelwaarde [unix formatted] om mee te beginnen;

- minimale tijdstempelwaarde om mee te beginnen; Max [datetime] - maximale tijdstempelwaarde [unix formatted] die kan worden geselecteerd;

- maximale tijdstempelwaarde die kan worden geselecteerd; Value [datetime] - geselecteerde tijdstempelwaarde [unix formatted] ;

- geselecteerde tijdstempelwaarde ; Validate Icon [boolean] - pictogram dat moet worden getoond wanneer de waarde wordt gevalideerd;

- pictogram dat moet worden getoond wanneer de waarde wordt gevalideerd; Validate Status [Status type] - status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Message [string] - bericht dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

Valideert de geselecteerde tijdstempelwaarde van de DateTime Picker component.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

Uitvoer parameters:

Success [boolean] - resultaat van de validatie;

- resultaat van de validatie; Error [string] - foutmelding;

Gebruiksvoorbeeld

In sommige gevallen is het nodig om de tijdstempel waarde(DateTimepicker Get Properties) op te halen en te converteren naar string formaat. Hiervoor moet het Date & Time to String blok worden gebruikt.

Sleep het DateTimepicker Get Properties blok en laat het vallen in het canvas. Component ID moet worden gespecificeerd om de waarde van de DateTime Picker component

Date & Time to String blok moet worden gebruikt om de tijdstempelwaarde om te zetten in de string. Verbind de waardevelden met elkaar.