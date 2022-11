Endpoints zijn ontworpen als een geavanceerde wrapper voor elk bedrijfsproces. Elk eindpunt heeft een route/URL, methode (GET, POST, PUT of DELETE), gekoppeld bedrijfsproces, selectie van in- en uitgangsvariabelen (uit het gekoppelde bedrijfsproces) en een set middlewares. Meerdere eindpunten kunnen aan hetzelfde bedrijfsproces worden gekoppeld, maar de combinaties van URL en methode moeten uniek zijn.