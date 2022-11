Beste praktijken

Hoewel AppMaster.io is gemaakt met de best mogelijke bruikbaarheid in gedachten zijn er een paar niet voor de hand liggende concepten die moeten worden verduidelijkt. Dit artikel behandelt de belangrijkste methodologie en het concept achter het platform.

Voor de meeste no-code platformen is het tegenwoordig vrij gebruikelijk om het creatieproces van een applicatie te starten vanuit de gebruikersinterface. Hoewel een dergelijke aanpak een gevoel van gemakkelijke start geeft, is het niet geschikt voor middelgrote en grote projecten. AppMaster volgt de standaardwijze van het softwareontwikkelingsproces, dat al vele jaren door ontwikkelaars wereldwijd wordt gebruikt, met één kleine wijziging.

Kies eerst de modules

We raden aan te beginnen met de selectie van modules. AppMaster.io-modules kunnen datamodellen, bedrijfslogica, voorgedefinieerde instellingen, interface-elementen, aangepaste code en automatiseringsscripts bevatten. Elke module is gemaakt om de ontwikkeling te versnellen door vooraf logica en gegevens te bouwen. Het kan moeilijk zijn om aan het begin van uw project alle vereiste modules te selecteren, maar het zal u zeker honderden uren ontwerp besparen door de aard van de modules.



Er is een veel voorkomende situatie waarin u veel gegevensmodellen hebt gemaakt en op een gegeven moment een module wilt inschakelen. Omdat modules gegevensmodellen, bedrijfslogica en andere componenten leveren, bestaat de kans dat je al iets hebt gemaakt dat module in zich heeft. Dit kan leiden tot onnodige kruisingen en extra tijd om datamodellen, eindpunten en UI-bindingen aan te passen. Er is dus een eenvoudig advies: begin met het selecteren van modules voor uw project.

Gegevens zijn de basis van alles

AppMaster.io creëert applicaties met een data-centrische aanpak. Dit betekent dat de meeste componenten alleen kunnen worden gemaakt op basis van datamodellen. Wanneer u klaar bent met modules is de volgende stap het maken van datamodellen. En dat is eenvoudiger dan het lijkt. Maak gewoon elk model (aka entiteit) met vereiste velden (aka entiteit eigenschappen) en maak enkele relaties indien nodig.



Zodra u in Data Models Designer op de knop Opslaan klikt, zal AppMaster AI automatisch de basisbedrijfslogica voor al uw datamodellen aanmaken (records zoeken, een record ophalen, het record bijwerken, het record verwijderen, en nog enkele andere), endpoints aanmaken voor het zojuist aangemaakte bedrijfsproces en zelfs basis Admin Web Application-pagina's genereren (aka admin panel).



Bijna elk UI-element vereist een gegevensbron om te worden weergegeven. Bijvoorbeeld, de tabelcomponent zal een endpoint gebruiken om een lijst van kolommen aan te maken. Op zijn beurt vertrouwt endpoint op het gekoppelde bedrijfsproces, bedrijfsproces gebaseerd op het datamodel en zijn velden meestal (maar niet altijd!).



Om het meeste uit AppMaster.io te halen is het enige wat u nodig hebt een begrip van de basisconcepten van softwareontwikkeling en datamodellering, al het andere kunt u uitvinden tijdens het maken van uw eerste applicatie.