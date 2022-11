Authenticatie

Authenticatiemodules bieden registratie- en aanmeldfunctionaliteit voor gebruikers van uw toepassingen.

Basisfuncties voor het beheer van gebruikers, groepen, registratie en autorisatie worden geleverd door de standaard Auth-module . Het voegt ook een standaard registratieformulier toe aan uw toepassingen.

Om de functionaliteit uit te breiden, met name de mogelijkheid om via sociale netwerken in te voeren en te registreren, gebruikt u aanvullende modules.





Instellingen voor aanmelding De Auth-module beheert alle registratie-instellingen. Als registratie is uitgeschakeld, kunnen sociale aanmeldingsmodules ook geen nieuwe gebruikers registreren.