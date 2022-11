Apple Bundel ID aanmaken

1. Ga naar de sectie "Certificaten, Identifiers & Profielen" van uw Apple Developer-account: https://developer.apple.com/account/resources/certificates/list.

2. Ga naar de pagina "Identifiers" (te vinden in de linker zijbalk): https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list.

3. Klik op de blauwe plusknop om een nieuwe Identifier toe te voegen.

4. Kies "App ID's" en klik op "Doorgaan" in de rechterbovenhoek.

5. Kies "App" en klik op "Continue" in de rechterbovenhoek.

6. 8. Voer de App ID beschrijving in (dit is alleen voor interne doeleinden, het wordt niet openbaar) (1), selecteer "Expliciet" in de Bundel ID sectie en voer een ID in (denk eraan dat het aanbevolen formaat com.companyname.appname is) (2).

7. Kies de Capabilities en App Services die uw app nodig heeft in het onderstaande gedeelte, klik op "Continue" in de rechterbovenhoek.



8. Ga naar de sectie "App" in App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com/apps.



9. Klik op de blauwe plusknop om een nieuwe app te maken, selecteer "New App".

10. Kies "iOS" als platform (1), geef uw app een naam (dit wordt de openbare naam die in de App Store wordt weergegeven) (2), kies de primaire taal van de app (3), selecteer de Bundle ID die u in de vorige stap hebt gemaakt (4), stel de SKU in (unieke ID voor uw app, kan dezelfde zijn als de Bundle ID) (5), en selecteer welke gebruikers in uw Apple Developer account de app kunnen zien in App Store Connect (6).