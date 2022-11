App Architectuur

Het AppMaster.io no-code platform bouwt toepassingen op dezelfde manier als gewone ontwikkelaars dat doen. Daarom zijn de onderdelen van uw toepassing dezelfde als die van professionele software.

Backend en frontend

De applicatie gemaakt in AppMaster.io zal bestaan uit twee hoofdonderdelen:

Backend - de achterkant van uw toepassing - alles onder de motorkap. Hier wordt de algemene logica van het werk bepaald, worden belangrijke parameters geconfigureerd, worden de belangrijkste gegevensverwerkingsprocessen gecreëerd; dit deel bevindt zich op de server en is niet zichtbaar voor gebruikers.

de achterkant van uw toepassing - alles onder de motorkap. Hier wordt de algemene logica van het werk bepaald, worden belangrijke parameters geconfigureerd, worden de belangrijkste gegevensverwerkingsprocessen gecreëerd; dit deel bevindt zich op de server en is niet zichtbaar voor gebruikers. Frontend is het visuele deel van uw toepassing waarmee gebruikers interageren. Je kunt zeggen dat dit je applicatie is - hoe die er van de kant van de gebruikers uitziet. Dit deel wordt geconfigureerd in een van de app-editors - Web Apps voor webapps en Mobile Apps voor mobiele apps.

Door deze structuur kunt u tegelijkertijd een web- en een mobiele applicatie maken die met elkaar verbonden zijn - via een gemeenschappelijke backend.

Backend

De backend van de applicaties die AppMaster.io creëert kan worden gehost op uw lokale server, cloud hosting AppMaster.io Cloud, of opslag van derden - AWS, Azure, Google Cloud, enz.

U kunt binaries, aangepaste bestanden en de broncode van uw applicatie exporteren - en verplaatsen waarheen u maar wilt, automatisch of handmatig.

De backend van uw applicatie wordt gebouwd volgens de volgende logica:

Database ontwerp - het creëren van datamodellen en relaties daartussen.

Bouwen van bedrijfslogica - opzetten van bedrijfsprocessen.;

Configuratie van eindpunten en middleware.

Modules worden gebruikt om extra functies te koppelen.

Wij raden aan alle noodzakelijke modules in één keer toe te voegen - ze bevatten elementen die u van pas komen tijdens het ontwerp en de ontwikkeling versnellen.

Frontend

Nadat u de back-end heeft ontworpen, kunt u naar de front-end instellingen gaan - direct voor toepassingen - in een van de ontwerpers: Web Apps (voor webapplicaties) of Mobile Apps (voor mobiele applicaties).

De volgorde van het bouwen van een applicatie in AppMaster.io is van backend naar frontend. U kunt echter eerst een schijnapplicatie maken, en dan de gegevens en bedrijfslogica "binden".

Database en datamodellen

Alle toepassingsgegevens worden opgeslagen in een strikt gedefinieerde structuur, zodat er met duidelijke algoritmen mee kan worden gewerkt. De afzonderlijke delen van deze structuur worden databases genoemd. Voor no-code databaseontwerp gebruikt AppMaster.io een visuele datamodel editor.

Gegevensmodellen

Datamodellen zijn een soort tabellen met beschrijvingen van gegevens die in databases zijn opgeslagen. Wanneer u een datamodel maakt, definieert u precies welke gegevens er in uw applicatie komen, hoe ze van elkaar verschillen, en hoe u ermee kunt werken.

Gegevensmodellen staan in een aparte ontwerper AppMaster Studio - op het tabblad Data Design.

De door u ingevoerde gegevens(gebruikers, klanten, producten, bestellingen, berichten, enz.) kunnen worden bekeken in de voltooide toepassing, maar u ziet ze niet in AppMaster Studio. In de ontwerper werkt u alleen met een visuele weergave van de gegevensopslagstructuur en de processen die ermee zullen plaatsvinden.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen zijn logische sequenties van acties die specifieke functionaliteit in uw applicatie implementeren. Bijvoorbeeld het aanmaken van een klantaanvraag, het boeken van een ticket of het versturen van een bericht. Bij het maken van een bedrijfsproces bepaalt u waar de applicatie informatie vandaan haalt, waar deze naartoe moet, hoe, en in welke volgorde deze moet worden verwerkt - met andere woorden, u stelt de bedrijfslogica van de applicatie in.

U kunt bedrijfsprocessen aanmaken en bewerken in een speciale ontwerper op het tabblad Business logic. De uitvoering van bedrijfsprocessen kan worden gestart volgens een schema, maar ook worden opgeroepen via andere bedrijfsprocessen of eindpunten.

Endpoints

Endpoints zijn een soort gateways die de serverprocessen van uw applicatie verbinden met de front-end (web- of mobiele applicatie zelf). Elk endpoint wordt geassocieerd met een bedrijfsproces en een pagina (of scherm) element - om gegevens tussen beide over te dragen.

U kunt eindpunten aanmaken en configureren op het tabblad Endpoints in AppMaster Studio.





Voor het beheer van complexe taken (toegangscontrole, gegevensfiltering) wordt middleware aan het endpoint gekoppeld. Deze speelt de rol van een extra schakel tussen het endpoint en het bedrijfsproces en stelt u in staat hun interactie verder aan te passen.

Sommige middleware wordt standaard aan uw applicatie toegevoegd, andere wanneer bepaalde modules worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld de Auth module, die verantwoordelijk is voor het autoriseren van gebruikers, biedt een Token Auth middleware voor het beheer van machtigingen om een specifiek eindpunt te starten.

Endpoints vormen wat de REST API wordt genoemd - de programmeerinterface van uw toepassing voor het uitwisselen van gegevens, geïmplementeerd met behulp van de REST-architectuurbenadering .

API AppMaster.io

API (Application Programming Interface) is een verzameling hulpmiddelen die gegevens uitwisselen tussen de voorkant van uw toepassing, het servergedeelte ervan, en toepassingen, diensten en sites van derden die ermee verbonden zijn. REST is de technologie waarmee deze gegevensuitwisseling plaatsvindt.

De API documentatie voor uw toepassing wordt automatisch gegenereerd en opgeslagen in OpenAPI (Swagger) formaat in de backend.

U hoeft niet specifiek te begrijpen hoe het werkt om AppMaster.io te beheersen - u begrijpt de basisprincipes door de platformtools te bestuderen. Bovendien wordt het grootste deel van de API gemaakt door AppMaster.io - de meeste instellingen worden standaard gemaakt of bij het aansluiten van modules.

U zult sommige van de API instellingen handmatig moeten wijzigen wanneer u uw toepassing integreert (verbindt) met andere toepassingen of externe bronnen.

Publicatie

Nadat u in AppMaster.io Studio een toepassing hebt gemaakt (of een deel ervan hebt gewijzigd), moet deze worden gepubliceerd - dat wil zeggen op het internet geplaatst - om deze te testen of toegankelijk te maken voor gebruikers.

Wanneer u publiceert, wordt de code die uit uw diagrammen in AppMaster.io Studio wordt gegenereerd, gecompileerd - omgezet in een voltooide toepassing.

U kunt uw app publiceren naar AppMaster Cloud, een clouddienst van derden of uw persoonlijke server. Mobiele toepassingen kunnen in de App Store en Google Play worden geplaatst.

De componenten van de applicatieserver (waaronder de mobiele applicatiebeheerder), de webtoepassingen en Swagger worden verpakt in een enkel binair bestand. Dit bestand kan worden gecompileerd voor verschillende besturingssystemen - Linux, Windows, MacOS met verschillende processorarchitecturen - x86-32, x86-64, en zelfs ARM.

Mobiele apps kunnen rechtstreeks worden gepubliceerd in de App Store of Google Play. Dankzij de Mobile Apps Adapterhoeft u uw app maar één keer in de winkel te publiceren - als u hem wilt wijzigen of bijwerken, hoeft u dat in de meeste gevallen niet opnieuw te doen.

The Mobile Apps Adapter is een moderne real-time engine die eindpunten van mobiele apps met elkaar verbindt en de gebruikersinterface en gegevensstromen voor uitgerolde mobiele apps ontwerpt. Rendering van de interface en gegevens gebeurt in real-time zonder zichtbare vertraging. Deze aanpak biedt veel mogelijkheden om applicaties te bewerken zonder ze opnieuw te publiceren naar stores.