I blocchi di variabili possono memorizzare variabili di tipo base da utilizzare in tutto il processo aziendale. È possibile impostare un valore per la variabile con un blocco Imposta variabile o con un valore predefinito. È quindi possibile collegare questa variabile come input in qualsiasi punto del processo aziendale. Le variabili possono essere impostate come singolo valore o come array.