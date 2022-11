Le variabili globali sono utilizzate in tutta l'applicazione. Vengono dichiarate in anticipo e sono disponibili in qualsiasi processo aziendale. È la differenza fondamentale rispetto alle variabili locali, che sono disponibili solo nel processo aziendale in cui sono state dichiarate.

Perché servono le variabili globali?

Un'alternativa all'uso delle variabili globali è la memorizzazione dei record nel database. In questo caso, però, ogni richiesta al record comporterebbe un'ulteriore richiesta al database. Questo potrebbe non essere significativo per le piccole applicazioni, ma quando il database cresce, l'uso delle variabili globali può aiutare a ridurre il carico.

Tenete presente che il valore di una variabile globale non viene memorizzato nel database. Assume il valore predefinito a ogni riavvio dell'applicazione.

Creare variabili globali

È possibile gestire le variabili globali nella sezione Business Logic. Verrà visualizzata una scheda separata denominata Variabili globali.

Qui è possibile creare nuove variabili globali e copiare, modificare ed eliminare quelle esistenti.





Proprietà delle variabili globali

Tipo - può essere qualsiasi, compresi array, modelli e array di modelli.

Nome - il nome della variabile.

Descrizione - la descrizione della variabile.

Sola lettura - specifica che la variabile è di sola lettura.

Valore predefinito: consente di impostare un valore predefinito (iniziale).

Utilizzo delle variabili globali

Dopo aver creato una variabile globale, nell'elenco dei blocchi di processo aziendale disponibili appare una nuova sezione. Qui è possibile trovare tutte le variabili globali dell'applicazione e utilizzarle allo stesso modo delle variabili locali per creare la logica del processo aziendale.