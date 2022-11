Traduttori di lingua

Google Translate

Il moduloGoogle Translate aggiunge alla vostra applicazione l'integrazione con il servizio Google Translate ed è destinato alla traduzione automatica di testi.

Processi aziendali

Google Translate: Translate

Ingresso

text (text) - testo di partenza per la traduzione.

source_lang (ENUM) - lingua del testo di partenza.

target_lang (ENUM) - lingua di destinazione della traduzione

is_html (boolean) - un segno che il testo sorgente in ingresso è formattato in html.

Uscita

text (text) - testo tradotto

Impostazioni

Parametri Preimpostazione Descrizione Project ID - ID del progetto su Google Cloud Platform. Service Account File - File JSON della chiave privata dell'account di servizio del vostro progetto Google Cloud.

Utilizzare Google Cloud Console per ottenere l'ID progetto. Il manuale per ottenere e impostare l'ID progetto è disponibile a questo link.

Il manuale per ottenere il file dell'account di servizio è disponibile a questo link. In base ai criteri di sicurezza, Google non memorizza la chiave privata, pertanto non è possibile scaricare nuovamente il file JSON. Se necessario, è necessario creare una nuova chiave.

Traduttore DeepL

Il modulo fornisce l'integrazione con DeepL Translator

Impostazioni

Parametri Predefinito Descrizione Auth Key - Chiave di autorizzazione dell'account DeepL Use Pro version? Spento Solo per gli utenti a pagamento

Processi aziendali

DeepL Translator: Translate Text

Ingresso

sourse_lang (enum) - la lingua del testo da tradurre;

- la lingua del testo da tradurre; target_lang (enum) - la lingua in cui il testo deve essere tradotto;

- la lingua in cui il testo deve essere tradotto; text (string) - il testo da tradurre. È supportato solo il testo normale codificato in UTF8;

- il testo da tradurre. È supportato solo il testo normale codificato in UTF8; split_sentences (boolean) - imposta se il motore di traduzione deve prima dividere l'input in frasi. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita;

- imposta se il motore di traduzione deve prima dividere l'input in frasi. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita; glossary_id (string) - specifica il glossario da utilizzare per la traduzione. Importante: questo richiede che il parametro source_lang sia impostato e che la coppia di lingue del glossario corrisponda alla coppia di lingue della richiesta.

In uscita

text (string) - il testo tradotto.

DeepL Translator: Translate document

Ingresso

sourse_lang (enum) - la lingua del testo da tradurre;

- la lingua del testo da tradurre; target_lang (enum) - la lingua in cui il testo deve essere tradotto;

- la lingua in cui il testo deve essere tradotto; document (file) - il file del documento da tradurre.

Ingresso

document_key (string) - una chiave univoca utilizzata per criptare il documento caricato e la traduzione risultante sul lato server.

DeepL Translator: Check translation status

Ingresso

document_key (string) - la chiave di crittografia del documento inviata al client quando il documento è stato caricato sull'API.

Uscita

status (enum) - una breve descrizione dello stato in cui si trova attualmente il processo di traduzione del documento. I valori possibili sono:
" queued " - il lavoro di traduzione è in attesa di essere elaborato
" translating " - la traduzione è in corso
" done " - la traduzione è terminata e il documento tradotto è pronto per essere scaricato
" error " - si è verificato un errore irreversibile durante la traduzione del documento

- una breve descrizione dello stato in cui si trova attualmente il processo di traduzione del documento. I valori possibili sono: seconds_remaining (integer) - numero stimato di secondi fino al termine della traduzione. Questo parametro viene incluso solo quando la traduzione è in corso.

DeepL Translator: Downloading translated documents

Ingresso

document_key (string) - la chiave di crittografia del documento inviata al client quando il documento è stato caricato sull'API.

- la chiave di crittografia del documento inviata al client quando il documento è stato caricato sull'API. name (string) - nome del file.

Uscita

document (file) - file scaricato

Traduttore Microsoft

Il modulo fornisce l'integrazione con l'API di Microsoft Translator

Impostazioni

Parametri Predefinito Descrizione Subscription Key - Chiave di sottoscrizione dell'account Azure Subscription Region - Regione di sottoscrizione nell'account Azure

Processi aziendali

Microsoft Translator: Detect language

Ingresso

text (text) - testo da tradurre.

Ingresso

lang (enum) - codice della lingua rilevata.

Microsoft Translator: Transliterate

Ingresso

text (text) - testo da traslitterare;

- testo da traslitterare; sourse_lang (enum) - lingua del testo.

Ingresso

text (text) - testo che è il risultato della conversione del testo in ingresso.

Microsoft Translator: Translate

Ingresso

is_html (boolean) - è il testo html;

- è il testo html; target_lang (enum) - la lingua in cui il testo deve essere tradotto;

- la lingua in cui il testo deve essere tradotto; sourse_lang (enum) - la lingua del testo da tradurre;

- la lingua del testo da tradurre; text (text) - il testo da tradurre.

Uscita