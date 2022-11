Tipi di relazione

È possibile stabilire relazioni tra due modelli di dati, per determinare il modo in cui gli oggetti creati a partire da essi si relazioneranno tra loro e interagiranno. Esistono tre tipi di legami di questo tipo:

has_one - 1 oggetto creato dal modello di dati A, può essere associato a un solo oggetto creato dal modello di dati B;

I modelli di dati collegati consentono di ottenere ulteriori funzionalità per l'elaborazione collaborativa nelle applicazioni. Un modello di dati può essere associato a un numero infinito di altri: l'importante è non complicare così tanto la logica delle connessioni da non riuscire a capirla.