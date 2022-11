Tipi di dati

AppMaster.io supporta diversi tipi di campi; ogni campo può contenere un array (collezione) di valori. Il modo migliore per ottenere il massimo dalle funzionalità della piattaforma è selezionare i tipi di campo appropriati. Le piattaforme AI trattano ogni tipo in modo diverso e molte funzioni di autogenerazione dipendono dal tipo di campo. Cercate di utilizzare i tipi di campo più precisi per i vostri dati.

Tipo di campo Descrizione del campo Caso d'uso Stringa Campo stringa standard Qualsiasi stringa di dati - solo testo breve che non richiede una formattazione speciale (per i telefoni e le e-mail usare campi speciali) Testo Campo di testo multilinea Commenti, messaggi, testi, ecc. Intero È un numero intero per il conteggio degli oggetti. Per qualsiasi valore intero - quantità, contatori, ecc. Galleggiante Valori float con precisione standard Valori monetari, qualsiasi valore float Decimale



Booleano Il valore booleano ha solo lo stato Vero o Falso Ideale per campi dati che hanno solo 2 stati, ad esempio consegnato, attivo, ecc. Data Campo data standard, memorizza solo la data senza l'ora Da utilizzare quando è importante solo la data e non l'ora. Ora Campo standard per l'ora del giorno, memorizza solo l'ora senza la data Da utilizzare quando è importante solo l'ora del giorno e non la data Data e ora Campo combinato di data e ora, memorizza la data e l'ora in un unico valore. Da utilizzare come rappresentazione completa del giorno e dell'ora del momento TimeSpan Tipo speciale per memorizzare la lunghezza dell'intervallo di tempo con una precisione fino al millisecondo. Utilizzato per la definizione di intervalli di tempo, usato come risultato della sostituzione di due date Password Campo stringa, dedicato alla memorizzazione di password e dati sensibili. Password, token, dati sensibili Email Campo stringa, dedicato alla memorizzazione di e-mail Campi e-mail Numero di telefono I numeri di telefono possono essere memorizzati e resi con una formattazione speciale. Campi numero di telefono File Il tipo di campo File è progettato per memorizzare qualsiasi tipo di file. Utilizza lo storage predefinito per memorizzare i dati dei file e il DB per memorizzare i metadati. Foto, video, allegati, ecc. Punto geografico Punto standard GPS con longitudine e latitudine (ad esempio 37.381238, -121.974801). Per i punti mappa, qualsiasi dato relativo alla mappa e alla posizione. Se si desidera aggiungere la precisione, aggiungerla tramite un campo separato. Enum Un tipo enum è un tipo di dati speciale che rappresenta il valore da un elenco predefinito di valori. Ideale quando l'utente deve scegliere un valore dall'elenco predefinito di valori. Ad esempio, lo stato di un ordine, un elenco fisso di tipi di veicoli, ecc. Modello Campo che ha un collegamento con un modello di dati esistente. Utilizzato nelle relazioni tra modelli, processi aziendali e variabili endpoint. Array Il tipo Array è un tipo di dati che rappresenta una collezione di elementi. Si usa quando è necessario memorizzare più elementi dello stesso tipo in un campo