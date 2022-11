Picker data e ora

Impostazioni di look and feel

Label (non obbligatorio) da usare per mostrare l'etichetta del componente.

Placeholder (non obbligatorio) da usare per mostrare il segnaposto del componente.

Name (obbligatorio) - nome del componente.

Tooltip (non obbligatorio) - stringa del tooltip.

Min (obbligatorio) - valore minimo del timestamp [unix formatted] da cui partire. È impostato a 0 per impostazione predefinita.

Max (obbligatorio) - valore massimo di timestamp [unix formatted] che può essere selezionato. Equivale al momento della creazione, per impostazione predefinita.

Step (non obbligatorio) - valore del passo di selezione.

Required (obbligatorio) - indica se la selezione è necessaria o meno. Per impostazione predefinita, è impostato su false.

Allow clear (obbligatorio) - consente di cancellare la selezione. È impostato su false per impostazione predefinita.

Disabled (obbligatorio) - rende il componente disabilitato se attivato. È disattivato per impostazione predefinita.

Visible (obbligatorio) - rende il componente visibile se attivato. È abilitato per impostazione predefinita.

Inneschi del flusso di lavoro

onChange - si attiva quando l'opzione a discesa viene modificata.

Azioni del componente

Ottiene le proprietà del componente.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Parametri diuscita :

Label [string] - etichetta del componente;

- etichetta del componente; Placeholder [string] - segnaposto del componente;

- segnaposto del componente; Allow Clear [boolean] - consente di cancellare la selezione se vero;

- consente di cancellare la selezione se vero; Disable [boolean] - disabilita il componente se vero;

- disabilita il componente se vero; Tooltip [string] - stringa del tooltip;

- stringa del tooltip; Required [boolean] - mostra il segno richiesto se vero;

- mostra il segno richiesto se vero; Debounce (ms) [integer] - ritardo per la convalida del valore;

- ritardo per la convalida del valore; Min [datetime] - valore minimo del timestamp [unix formatted] da cui partire;

- valore minimo del timestamp da cui partire; Max [datetime] - valore massimo del timestamp [unix formatted] che può essere selezionato;

- valore massimo del timestamp che può essere selezionato; Value [datetime] - valore del timestamp selezionato [unix formatted] ;

- valore del timestamp selezionato ; Validate Icon [boolean] - icona da visualizzare alla convalida del valore;

- icona da visualizzare alla convalida del valore; Validate Status [Status type] - stato da mostrare durante la convalida del valore;

- stato da mostrare durante la convalida del valore; Validate Message [string] - messaggio da visualizzare al momento della convalida del valore;

Imposta le proprietà del componente.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Aggiorna le proprietà del componente.

Parametri diinput :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Convalida il valore del timestamp selezionato dal componente DateTime Picker.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente;

Parametri diuscita :

Success [boolean] - risultato della convalida;

- risultato della convalida; Error [string] - messaggio di errore;

Esempio di utilizzo

In alcuni casi è necessario ottenere il valore del timestamp(DateTimepicker Get Properties) e convertirlo in formato stringa. A tale scopo, è necessario utilizzare il blocco Date & Time to String.

Trascinare il blocco DateTimepicker Get Properties e rilasciarlo nell'area di disegno. Component ID deve essere specificato per ottenere il valore dal componente DateTime Picker componente

Date & Time to String Il blocco deve essere utilizzato per convertire il valore del timestamp in una stringa. Collegare i campi valore tra loro.