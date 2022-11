Ogni processo aziendale è un piccolo pezzo della logica della vostra applicazione di backend. I processi di business progettati per lavorare con i dati: cercare, ottenere, aggiornare, cancellare, mutare e rendere tutte le azioni all'interno del backend parte del vostro progetto. Tutti i processi aziendali di base per ogni modello di dati vengono creati automaticamente e sono chiamati BP di sistema. I BP di sistema non possono essere modificati o eliminati e non sono visibili nell'elenco comune dei processi aziendali. Tuttavia, è possibile utilizzare i BP di sistema negli endpoint e richiamarli dai processi aziendali.



Per creare un nuovo processo aziendale, accedere a Business Process Designer e fare clic sul pulsante Nuovo processo aziendale. Digitare il nome e la descrizione del BP (opzionale) e premere il pulsante Crea.



La modalità di transazione può essere attivata nelle impostazioni di ciascun processo aziendale. In caso di attivazione, il BP acquisisce la proprietà di atomicità. Ciò significa che il BP viene eseguito completamente, oppure non viene eseguito nessuno dei suoi singoli blocchi. Se si verifica un errore in un blocco qualsiasi, tutte le modifiche causate dai blocchi precedenti del processo aziendale verranno annullate.



L'editor dei processi aziendali è composto dal pannello di sinistra, dall'area di disegno al centro e dal pannello di destra con le impostazioni dell'oggetto selezionato. Per creare un blocco di processo aziendale, è possibile trascinare un elemento dal pannello di sinistra all'area di disegno.



Ogni blocco sull'area di disegno ha due tipi di connessioni e due tipi di connettori. I connettori possono essere in entrata (in) o in uscita (out). Tutti i connettori in entrata si trovano sul lato sinistro del blocco, mentre tutti i connettori in uscita si trovano sul lato destro del blocco. I connettori di flusso rappresentano un flusso continuo di azioni: l'ordine dei blocchi da eseguire. I connettori di flusso sono solitamente posizionati nella parte superiore del corpo del blocco. I connettori di variabile rappresentano il trasferimento di dati tra i blocchi: dove ottenere o passare i dati all'interno del processo aziendale. Ogni connettore variabile ha il proprio tipo di dati o può supportare più tipi; l'editor controlla automaticamente la corrispondenza dei tipi.

I blocchi Inizio e Fine vengono creati automaticamente e non possono essere eliminati. Entrambi i blocchi Inizio e Fine possono avere delle variabili - di input per il blocco Inizio e di output per il blocco Fine. Se necessario, queste variabili devono essere create manualmente tramite il pannello di destra. Le variabili dei blocchi Inizio e Fine vengono utilizzate per ottenere e passare i dati tramite gli endpoint.



In generale, ogni blocco deve essere collegato con una connessione di flusso per formare una catena di blocchi dal blocco iniziale a quello finale. Tutti i blocchi non concertati saranno esclusi dalla generazione del codice. Il blocco Fine verrà eseguito indipendentemente dal fatto che abbia una connessione, ma si consiglia vivamente di collegare correttamente ogni blocco con una connessione di flusso.



Esiste un tipo speciale di blocchi: i blocchi variabili, progettati per essere variabili globali e memorizzare i dati durante la vita del processo aziendale. Questi blocchi non hanno connettori di flusso e forniscono solo il loro valore tramite connessioni variabili. Per aggiornare il valore di questi blocchi è necessario utilizzare il blocco SetValue .



Nonostante il fatto che a questo punto l'editor dei processi aziendali possa sembrare complicato o confuso, si tratta di uno strumento molto potente e logico per costruire qualsiasi logica aziendale nella vostra applicazione.