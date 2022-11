Pubblicare un'applicazione mobile

Quando si salvano le modifiche alla propria applicazione mobile (1) e si pubblica il progetto su un piano di distribuzione (2), questo diventa immediatamente disponibile per il test nell'AppMaster.io Developer App per Android e iOS.





Se desiderate pubblicare la vostra applicazione su Google Play o App Store, dovrete prima creare un account di sviluppatore nella rispettiva piattaforma. Una volta fatto ciò, potrete scaricare il file APK/AAB per la versione Android o rilasciare la vostra applicazione su TestFlight per il beta testing su iOS.

Le applicazioni mobili sono costruite su un framework nativo sviluppato da AppMaster.io che consente di fornire aggiornamenti istantanei e più volte al giorno per la vostra applicazione mobile. Ogni volta che pubblicherete una nuova versione del vostro progetto, l'applicazione mobile verrà aggiornata automaticamente per tutti i vostri utenti, che non dovranno scaricare la nuova versione dallo store. Leggete qui di seguito le istruzioni dettagliate per testare e pubblicare la vostra app: