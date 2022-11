Accesso e permessi

Per alcune applicazioni, potrebbe essere necessario impostare in modo granulare le autorizzazioni per un endpoint. Per impostare l'accesso e le autorizzazioni per un endpoint è necessario:

Aprire la maschera di impostazione dell'endpoint Andare alla scheda "Middleware". Aprire le impostazioni del middleware Token Auth Impostare le impostazioni di accesso desiderate: Disattivare il middleware per consentire l'accesso anonimo all'endpoint (controllo degli accessi disabilitato)

Abilitare il middleware per richiedere l'autenticazione per accedere all'endpoint.

Cancellare tutti i gruppi per consentire l'accesso all'endpoint a qualsiasi gruppo

Aggiungere gruppi per specificare esplicitamente i gruppi che possono accedere all'endpoint.