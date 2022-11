Modelli di dati dei moduli

Alcuni moduli aggiungono automaticamente i propri modelli di dati al momento della connessione o della configurazione, in modo da non doverli creare manualmente. La maggior parte di questi modelli non può essere cancellata o modificata, ma è possibile aggiungere campi supplementari.

Le informazioni sulla generazione di nuovi modelli di dati da parte del modulo possono essere visualizzate nell'anteprima del modulo nel blocco dei componenti, mentre i dettagli possono essere letti nella sua pagina nella sezione Elenco dei moduli.