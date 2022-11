Modello di dati Sessione utente

Il modello di dati User Session viene aggiunto automaticamente dal modulo Auth quando si crea un nuovo progetto. Su di esso vengono create le sessioni per gli account utente.

Non è possibile eliminare o rinominare il modello User Session o i campi predefiniti aggiunti ad esso: sono necessari per il corretto funzionamento di altre funzioni di Appmaster Studio. Tuttavia, è possibile utilizzarli per costruire la logica aziendale e l'interfaccia, nonché aggiungere nuovi campi alla Sessione utente.

Elenco dei campi predefiniti

Campo Tipo di dati Descrizione ID intero Identificatore univoco dell'oggetto. CreatoAlla data e ora Quando è stato creato l'oggetto. AggiornatoAt datetime Quando l'oggetto è stato aggiornato l'ultima volta. CancellatoAttualmente datetime Quando è stato eliminato l'oggetto. Scade_alla data e ora Ora in cui il token non è più valido Token stringa Token di autorizzazione dell'utente Attivo booleano Vero se il token è attivo Utente modello Connessione al modello utente

Blocchi del processo aziendale: Funzioni del modello - Sessione utente

Make User Session

Expand User Session

DB: Search User Session

DB: Create User Session

DB: Update User Session

DB: Delete User Session

DB: GetOne User Session

DB: Patch User Session

DB: Soft Delete User Session

DB: Bulk Delete User Session