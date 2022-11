Migliori pratiche

Sebbene AppMaster.io sia stato creato pensando alla migliore usabilità possibile, ci sono un paio di concetti non ovvi che devono essere chiariti. Questo articolo tratterà la metodologia principale e il concetto alla base della piattaforma.

Per la maggior parte delle piattaforme no-code oggi è abbastanza comune l'approccio di iniziare il processo di creazione di un'applicazione dall'interfaccia utente. Sebbene tale approccio dia una sensazione di facilità di avvio, non è adatto a progetti di medie e grandi dimensioni. AppMaster segue il metodo standard del processo di sviluppo del software, utilizzato dagli sviluppatori di tutto il mondo per molti anni, con una piccola modifica.

Scegliere prima i moduli

Si consiglia di iniziare dalla selezione dei moduli. I moduli di AppMaster.io possono contenere modelli di dati, logica aziendale, impostazioni predefinite, elementi di interfaccia, codice personalizzato e script di automazione. Ogni modulo è stato creato per accelerare lo sviluppo grazie alla logica e ai dati precostituiti. Può essere difficile selezionare tutti i moduli necessari all'inizio del progetto, ma sicuramente vi farà risparmiare centinaia di ore di progettazione grazie alla natura dei moduli.



È abbastanza comune la situazione in cui si creano molti modelli di dati e a un certo punto si vuole abilitare un modulo. Poiché i moduli forniscono modelli di dati, logica di business e altri componenti, è possibile che si sia già creato qualcosa che il modulo ha al suo interno. Questo può causare intersezioni non necessarie e tempi supplementari per regolare i modelli di dati, gli endpoint e i binding dell'interfaccia utente. Quindi, il consiglio è semplice: iniziate a selezionare i moduli per il vostro progetto.

I dati sono alla base di tutto

AppMaster.io crea applicazioni con un approccio incentrato sui dati. Ciò significa che la maggior parte dei componenti può essere creata solo in base ai modelli di dati. Una volta terminati i moduli, il passo successivo è la creazione dei modelli di dati. È più semplice di quanto sembri. Basta creare ogni modello (alias entità) con i campi richiesti (alias proprietà dell'entità) e creare alcune relazioni, se necessario.



Una volta fatto clic sul pulsante Salva in Data Models Designer, AppMaster AI creerà automaticamente la logica di business di base per tutti i modelli di dati (ricerca di record, ottenimento di un record, aggiornamento del record, eliminazione del record e altro), creerà gli endpoint per il processo di business appena creato e genererà anche le pagine di base dell'applicazione Web Admin (alias pannello di amministrazione).



Quasi tutti gli elementi dell'interfaccia utente richiedono una fonte di dati per essere resi. Ad esempio, il componente tabella utilizzerà un endpoint per creare un elenco di colonne. A sua volta, l'endpoint si affida al processo di business collegato, processo di business basato sul modello di dati e sui suoi campi (ma non sempre!).



Per sfruttare al meglio AppMaster.io, l'unica cosa di cui avete bisogno è la comprensione dei concetti di base dello sviluppo software e della modellazione dei dati; tutto il resto può essere capito durante la creazione della vostra prima applicazione.