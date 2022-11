Leggere il file CSV

Il blocco Read CSV file accetta qualsiasi file CSV come sorgente e lo legge riga per riga. Dispone di un connettore di uscita Each row stream che dirige il flusso di comandi dopo la lettura di ogni riga. Utilizzare la variabile di uscita "Row Columns" per ottenere un array di colonne per un'ulteriore elaborazione.

La variabile Read CSV file ha una funzionalità simile a quella del blocco For each loop : entrambi iterano sugli elementi dell'array, ma il blocco Read CSV file legge le righe. Quando tutte le righe sono state lette, il flusso di comandi viene inviato al connettore Completed stream.

I blocchi per l'elaborazione dei file Excel funzionano secondo un principio simile: Leggi file XLSX e Leggi file XLS.

Suggerimento: combinate questo blocco con un blocco For Each per iterare su ogni colonna di una riga, quindi utilizzate un blocco Switch per elaborare i valori delle colonne in base al numero o al nome della colonna (per ulteriori informazioni, vedere il video precedente).

Connessioni di flusso

[Input] In - avvia l'esecuzione del blocco.

- avvia l'esecuzione del blocco. [Output] Each row - si attiva una volta per ogni riga del file.

- si attiva una volta per ogni riga del file. [Output] Completed - si attiva quando tutte le righe del file sono state iterate.

Connessioni ai dati