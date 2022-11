Layout dell'interfaccia utente

Potete progettare completamente la parte visiva nell'editor, fare le modifiche e gli aggiustamenti che desiderate in qualsiasi momento. Anche dopo aver pubblicato l'applicazione e dopo che gli utenti iniziano a usarla, potete cambiare completamente l'aspetto e il layout delle pagine senza rischiare di perdere i dati!

Pertanto, la forma in cui presentate il progetto prima di passare all'editor non è così importante. Può essere un prototipo in Figma o un'immagine in Photoshop, un disegno in Paint o uno schizzo a mano libera, o anche un diagramma in un foglio di calcolo Excel. L'importante è avere un'idea chiara di come dovrebbe funzionare.

Ma ci sono alcuni punti importanti da considerare:

Decidere di quale applicazione si ha bisogno: web o mobile

È possibile creare due versioni dell'applicazione che saranno interconnesse: alcuni utenti lavoreranno da dispositivi mobili, altri da personal computer, mentre i dati saranno condivisi. Anche se il design sarà diverso.

Diversi editor sono abituati a costruire applicazioni mobili e web, è importante capire in termini generali le specificità del loro lavoro prima di iniziare.



Definire i gruppi di utenti

Dividete gli utenti in gruppi a seconda delle funzioni disponibili e analizzate le loro differenze.

Non si tratta solo della divisione in utenti e amministratori. Se la vostra applicazione sarà utilizzata da clienti con diversi livelli di accesso o da dipendenti di diversi reparti, potete nascondere o visualizzare singoli elementi e persino intere pagine, a seconda delle funzioni e dei dati disponibili per un determinato utente.

Servono esempi illustrativi

Trovate il maggior numero possibile di applicazioni simili alla vostra. Potreste essere in grado di utilizzare una di esse come base, aggiungendo le funzioni che desiderate, oppure potreste voler combinare le funzionalità di diverse applicazioni in una sola. Fate una lista ristretta con una descrizione dei vantaggi e degli svantaggi: sarà utile non solo per la stesura di un layout, ma anche per contattare il supporto tecnico per una consulenza, per cercare esecutori e investitori per un progetto e semplicemente per generare nuove idee.



Descrivete le pagine in dettaglio

È necessario capire chiaramente quali pagine saranno presenti nella vostra applicazione e quali informazioni dovranno essere visualizzate su ciascuna di esse.

Di solito, la domanda comprende:



Pagina iniziale: Tutti gli utenti accedono a questa pagina, indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno.

Portale amministratore: Gestirà le impostazioni e gli account.

Pagine separate per gli utenti con diversi livelli di accesso.

Pagine pop-up che appaiono quando si eseguono determinate azioni.

Non dimenticate i messaggi di servizio per gli utenti e le finestre separate con la conferma delle azioni (ad esempio, il consenso all'invio dei dati).



Non dimenticate lo scambio di dati

Pensate a dove la vostra applicazione prenderà i dati e dove li invierà. Tutte le informazioni provengono dagli utenti? Quali processi possono essere automatizzati?

Alcuni dati possono essere presi da siti o scaricati da programmi di contabilità. Per semplificare il login alla vostra applicazione, utilizzate l'autorizzazione di grandi servizi, come Google o Facebook. Ciò richiede elementi di interfaccia separati, ad esempio i pulsanti "Carica dati" o "Accedi con Facebook".



Se è difficile pensare a tutto in una volta, create un layout con un insieme minimo di funzioni necessarie e scrivete separatamente i vostri pensieri su ciò che vorreste aggiungere in futuro. In caso di difficoltà, scrivete al canale telegram del nostro supporto tecnico: saremo sempre felici di aiutarvi!