Lavorare con i widget

Per posizionare un widget nella schermata corrente, trascinarlo dal pannello di sinistra e rilasciarlo nella posizione desiderata sullo schermo. Fare clic sull'elemento per selezionarlo. Una volta selezionato un elemento, le sue impostazioni vengono visualizzate nel pannello di destra. Tutte le modifiche all'anteprima dell'elemento vengono applicate immediatamente, mentre è ancora necessario salvare Mobile Application Scheme per includerlo nella prossima pubblicazione.