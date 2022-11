Impostazione iniziale:

Model - modello di dati per il grafico.

Endpoint - origine dati per il grafico.

Field X - da visualizzare nelle impostazioni iniziali solo quando si specifica Modello .

Field Y - da visualizzare nelle impostazioni iniziali quando si specifica solo Modello .

Impostazioni Look and Feel:

Title (non obbligatorio) - titolo del grafico.

Type size (obbligatorio) - tipo di grafico.

X axe caption (non obbligatorio) - titolo dell'asse x.

Aggregate by (non obbligatorio) - ordinamento per data.

Y axe caption (non obbligatorio) - titolo dell'asse y.

Method (non obbligatorio) - metodo di conteggio.

Name (obbligatorio) - nome del grafico.

Dati:

In questa sezione è possibile controllare gli assi del grafico.

Inneschi del flusso di lavoro:

onCreate - si attiva quando il componente viene creato nella pagina;

- si attiva quando il componente viene creato nella pagina; onShow - si attiva quando il componente cambia il suo stato in visibile (visualizzato nella pagina);

- si attiva quando il componente cambia il suo stato in visibile (visualizzato nella pagina); onHide - si attiva quando il componente cambia il suo stato in nascosto (smette di essere visualizzato);

- si attiva quando il componente cambia il suo stato in nascosto (smette di essere visualizzato); onDestroy - si attiva quando il componente viene distrutto;

- si attiva quando il componente viene distrutto; onDataUpdate - viene attivato dal blocco Aggiornamento dati del grafico.

Azioni del componente:

Chart Get Properties:

Ottiene le proprietà del grafico

Parametridi ingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente grafico.

Parametri diuscita :

Aggregate by [enum] - metodo di aggregazione per data selezionato;

- metodo di aggregazione per data selezionato; Method [enum] - metodo di conteggio selezionato;

- metodo di conteggio selezionato; X axe caption [string] - titolo dell'asse x;

- titolo dell'asse x; Y axe caption [string] - titolo dell'asse y;

- titolo dell'asse y; Visible [boolean] - stato di visibilità;

- stato di visibilità; Loading [boolean] - stato di caricamento.

Chart Set Properties:

Imposta le proprietà del grafico

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente grafico;

- identificatore del componente grafico; Aggregate by [enum] - metodo di aggregazione per data selezionato;

- metodo di aggregazione per data selezionato; Method [enum] - metodo di conteggio selezionato;

- metodo di conteggio selezionato; X axe caption [string] - titolo dell'asse x;

- titolo dell'asse x; Y axe caption [string] - titolo dell'asse y;

- titolo dell'asse y; Visible [boolean ] - stato di visibilità;

] - stato di visibilità; Loading [boolean] - stato di caricamento.

Chart Get Data

Ottiene i dati dal grafico

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente della vista.

Parametri diuscita :

Data [Data Model] - Elemento del Modello di dati da utilizzare. Disponibile nel processo aziendale solo quando è specificato l'ID componente.

Chart Set Data

Imposta i dati per il grafico

Parametri diingresso :

Component Id [string] - Identificatore del componente grafico.

- Identificatore del componente grafico. Data [Data Model] - Elemento del Modello di dati da utilizzare. Disponibile nel processo aziendale solo quando viene specificato l'ID del componente.

Aggiorna i dati del grafico

Parametri diingresso :

Component Id [string] - Identificatore del componente grafico.

- Identificatore del componente grafico. Data [Data Model] - Elemento del Modello di dati da utilizzare. Disponibile nel processo aziendale solo quando viene specificato l'ID del componente.

Esempio di utilizzo:

Questo elemento è adatto per visualizzare i dati e le relazioni tra di essi. Per esempio, il numero di ordini, a partire dalla data