Flusso di lavoro nelle applicazioni web

Tutti gli elementi delle applicazioni web hanno la loro sezione Workflow.

Con essa è possibile creare un BP per il frontend. È così che si può implementare l'interattività in un'applicazione. Dopo aver creato un BP, si vedranno i trigger per i quali è possibile configurare varie azioni. Alcuni elementi hanno trigger unici. Ci sono anche trigger universali che si verificano su tutti gli elementi:

onCreate - si attiva quando il componente viene creato nella pagina;

onShow - si attiva quando il componente cambia il suo stato in visible (visualizzato sulla pagina);



onHide - si attiva quando il componente cambia il suo stato in nascosto (smette di essere visualizzato);



onDestroy - si attiva prima che il componente venga distrutto;



onClick - si attiva ogni volta che si fa clic sull'elemento.