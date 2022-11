Cosa fa AppMaster?

AppMaster consente di creare software completi con backend, frontend e applicazioni mobili native avanzate. AppMaster crea il codice sorgente della vostra applicazione, lo compila e lo distribuisce su qualsiasi cloud provider o server privato.

Quanto tempo occorre per imparare AppMaster?

In genere un ingegnere impiega una ventina di minuti per capire i concetti di AppMaster.io e un altro paio d'ore per sentirlo naturale.

Chi usa AppMaster? Ingegneri o persone non tecniche?

AppMaster è stato creato per essere usato da persone non tecniche, ma ha anche molte caratteristiche professionali per le applicazioni all'avanguardia.

Come si colloca AppMaster rispetto a Glide, Bubble, Tilda, WIX o altri strumenti?

Se state cercando di costruire un piccolo sito web, una landing page o una semplice applicazione mobile senza logica aziendale, AppMaster probabilmente non fa per voi. AppMaster è stato progettato per creare soluzioni software complete: backend con una serie di logiche aziendali, frontend altamente personalizzabile e applicazioni mobili native con accesso all'hardware e alle caratteristiche speciali del dispositivo.

Che tipo di software si costruisce con AppMaster?

Principalmente, software per esigenze interne, come strumenti interni per le operazioni, l'assistenza clienti, le vendite, i team IT, ecc. Inoltre, AppMaster è adatto alla creazione di soluzioni rivolte ai clienti, ma potrebbe richiedere strumenti aggiuntivi per coprire tutte le esigenze.

Ho una logica complicata nella mia applicazione. AppMaster può fare al caso mio?

Certamente! Utilizzate il designer di processi aziendali integrato per creare qualsiasi logica complicata, collegare il processo aziendale a un endpoint, configurare l'accesso e le funzionalità utilizzando il middleware dell'endpoint. Se avete sistemi esterni a cui collegarvi, utilizzate il modulo connettore universale per accedere a tutte le API esterne.

Cosa non si può fare con AppMaster?

Ci sono solo pochi casi limite che non possono essere realizzati con AppMaster. Di solito si tratta di frontend molto complicati, con molte animazioni e logiche visive personalizzate. Ma sareste sorpresi dalla quantità di cose che si possono fare con AppMaster. Noi stessi siamo hacker e lavoriamo sodo per rendere AppMaster hackerabile. È possibile estendere AppMaster in modi interessanti grazie a moduli e integrazioni personalizzate.

E se volessi un componente che AppMaster non ha ancora?

Se avete un caso d'uso che non è gestito dai componenti integrati di AppMaster, potete costruire il vostro componente personalizzato per risolvere quel caso d'uso. Tutto il codice e i componenti personalizzati possono essere iniettati tramite moduli.

AppMaster è sicuro? Dove sono memorizzati i miei dati?

In generale, AppMaster è molto più sicuro dei soliti software perché non c'è nessun umano coinvolto nel processo di scrittura del codice sorgente. L'intelligenza artificiale di AppMaster non ha giornate storte, non ha mai saltato lezioni e utilizza sempre le migliori pratiche. La nostra piattaforma non memorizza i dati dell'applicazione o il codice sorgente, ma memorizza i requisiti del software. Tutti i dati memorizzati sono adeguatamente crittografati e protetti da accessi non autorizzati.

Quali browser e sistemi operativi supporta AppMaster?

Attualmente, l'interfaccia del designer è pienamente supportata da Chrome e Firefox su Windows, Linux e MacOS, mentre è supportata soprattutto da Safari su MacOS. Il backend generato può essere compilato per Linux, Windows e MacOS con qualsiasi combinazione di configurazione del processore: x86, x86-64 o ARM. Per configurare il sistema operativo e la piattaforma CPU richiesti, controllare le impostazioni dell'ambiente di distribuzione.

👋 Ho una domanda frequente!

Ottimo! Saremo lieti di rispondere a domande intelligenti. Inviateci un'e-mail o chattate nell'angolo in basso a destra.