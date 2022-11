Come posso ottenere le informazioni sull'utente corrente?

Si può usare il blocco Get Current User per ottenere il modello dell'utente, completo dei dettagli dell'utente corrente.

A cosa servono le variabili _with? Perché alcuni blocchi le hanno e altri no?

La variabile di input _with è un enum di sistema che indica se è necessario ottenere i dati dalle relazioni (se esistono relazioni tra i modelli). Per impostazione predefinita, _with non è impostato e si otterranno solo gli ID dei record dai modelli di dati correlati. Ogni _with abilitato aumenta il carico complessivo dell'applicazione, a causa dell'aumento delle richieste al database per ottenere dati aggiuntivi. In generale, _with funziona come una classica operazione di JOIN per i DB relazionali.



Ogni blocco posizionato sul canvas deve essere collegato con le connessioni di Flow?

Nella maggior parte dei casi, sì. Alcuni blocchi possono essere temporaneamente esclusi dalla generazione escludendoli dal flusso. Tutte le variabili collegate a questo blocco restituiranno valori zero o nulli.

Come posso passare il parametro ID dalle rotte Endpoint come /order/:id/ a BP?

Per ottenere il parametro ID passato dall'Endpoint al blocco Start di BP, il blocco Start deve avere un parametro di input con lo stesso nome (id). A questo punto, supportiamo solo un parametro per rotta endpoint.

Quanti blocchi posso creare in un processo aziendale?

Non esiste un limite effettivo al numero di blocchi, ma si consiglia di limitare il numero complessivo di blocchi a 50 per processo aziendale. Una buona pratica è quella di creare un processo aziendale separato per implementare il login aziendale usato di frequente e chiamarlo all'interno del processo aziendale.